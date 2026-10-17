جُرّد الملاكم الأمريكي براندون فيغيروا من لقب وزن الريشة في رابطة الملاكمة العالمية، بعد تجاوزه الوزن المسموح به البالغ 126 رطلاً بمقدار 1.4 رطل، قبل نزاله المقرر اليوم أمام الياباني توموكي كاميدا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.

وأوضح منظمو النزال أن الملاكم الياباني كاميدا (35 عاماً) سيتمكن من إحراز اللقب الشاغر في حال فوزه بالمواجهة، فيما سيبقى اللقب شاغراً في حال فوز فيغيروا.

وكان فيغيروا (29 عاماً) قد تُوّج بلقب وزن الريشة في فبراير الماضي، عقب فوزه على الملاكم البريطاني نيك بول في مدينة ليفربول الإنجليزية.