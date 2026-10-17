وصف النجم البرازيلي نيمار، مهاجم سانتوس، الإسباني لامين يامال، جناح برشلونة، بأنه «الأفضل في العالم»، في إشادة جاءت بالتزامن مع المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب الشاب، وتزايد الحديث عن حظوظه في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية.

وجاءت إشادة نيمار عبر حسابه الرسمي في «إنستغرام»، تعليقاً على مقارنة نشرتها منصة «سوفاسكور» المتخصصة في الإحصاءات الرياضية، تناولت معدلات التقييم التي حققها اللاعبان في بداية الموسم الحالي، مقارنة بأرقام نيمار خلال موسم 2017-2018.

وبحسب المقارنة، سجل يامال معدل تقييم بلغ 8.61، بعدما أحرز 8 أهداف وصنع 9 أخرى خلال 10 مباريات بقميص برشلونة، مقترباً من معدل نيمار البالغ 8.81، الذي حققه مع باريس سان جيرمان في موسم 2017-2018، عندما سجل 25 هدفاً وقدم 16 تمريرة حاسمة خلال 27 مباراة.

وعلى الصعيد الدولي، سجل يامال 12 هدفاً وقدم 10 تمريرات حاسمة خلال 14 مباراة، وفقاً للأرقام الواردة في التقرير، في مؤشر آخر على حضوره الهجومي اللافت.

وتأتي هذه الإشادة في وقت يبرز فيه اسم يامال ضمن المرشحين للمنافسة على الكرة الذهبية، إلى جانب الفرنسي عثمان ديمبيلي، حامل اللقب، والإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي.

ومن المقرر إقامة حفل تسليم الجائزة في العاصمة البريطانية لندن يوم 26 أكتوبر الجاري.