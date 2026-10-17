علمت «عكاظ» أن إدارة نادي الوحدة لم تتلقَّ أي استفسار من لجنة الانضباط بشأن احتجاج نادي الطائي، وذلك في أعقاب المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الدرجة الأولى للمحترفين، وانتهت بفوز الوحدة بستة أهداف مقابل هدف.

وكان نادي الطائي تقدم باحتجاج رسمي على نادي الوحدة عقب نهاية المباراة التي جمعت الفريقين (الإثنين) الماضي، وانتهت بانتصار الوحدة بنتيجة 1/6 ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري أندية الدرجة الأولى، وارتكز احتجاج نادي الطائي على عدم نظامية قائمة فريق الوحدة للموسم الرياضي، وليس لمباراة الفريقين، والتي تشتمل بحسب الاحتجاج على 20 لاعباً فوق الأعمار المفتوحة في حين أن التنظيمات تسمح فقط بـ 18 لاعباً مسموحاً بتسجيلهم فوق الأعمار بما فيهم اللاعبين الأجانب مع 7 لاعبين مواليد 2004 بحيث يكون الإجمالي 25 لاعباً.

ميدانياً، يفقد الوحدة خدمات لاعبه البرازيلي موراتو، الظهير الأيمن، في مواجهة الأنوار، (الأربعاء) القادم، ضمن منافسات الجولة الثامنة، بعد أن كشفت الفحوصات الطبية حاجته إلى الراحة لمدة أسبوع، يخضع خلاله للعلاج الطبيعي، إثر الإصابة التي تعرض لها أمام الطائي.

وفي إطار تحفيز اللاعبين لمواصلة الانتصارات، صرفت إدارة النادي مكافأة الفوز على الطائي، ورصدت مكافأة مماثلة في حال تجاوز الأنوار، في المواجهة التي يحتضنها ملعب الأنوار في حوطة بني تميم، سعياً لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على المراكز الثلاثة الأولى.