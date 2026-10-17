عبّر المحترف الأرميني في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إدوارد سبيرتسيان، عن فخره بتمثيل القلعة الخضراء، مؤكداً تطلعه إلى تحقيق المزيد من البطولات مع الفريق، وإسعاد الجماهير الأهلاوية التي وصفها بحافز كبير لتقديم أفضل المستويات داخل المستطيل الأخضر.

وقال سبيرتسيان في حديث نشره النادي الأهلي عبر حساباته الرسمية: «أنا فخور بأن أكون جزءاً من هذا الفريق العظيم، وأتطلع إلى الفوز بأكبر عدد ممكن من الألقاب»، مشدداً على عزمه تقديم كل ما لديه لخدمة الفريق، وأضاف: «سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا النادي».

وكشف النجم الأرميني عن إعجابه بالأهازيج التي ترددها جماهير الأهلي في المدرجات، مؤكداً أن أهزوجة «للأهلي جينا» تُعد من أكثر الأهازيج التي تطربه، في إشارة إلى تفاعله مع الأجواء الجماهيرية التي يعيشها منذ انضمامه إلى صفوف الفريق.

وفي جانب طريف من حديثه، استعرض سبيرتسيان عدداً من الكلمات والعبارات العربية التي تعلمها منذ قدومه إلى المملكة، قائلاً: «مرحباً بالجميع، اسمي إدوارد، كيف حالك؟ تمام، خلاص، شكراً»، في خطوة تعكس حرصه على تعلم اللغة العربية والتقرب من جماهير ناديه.

ويأتي حديث سبيرتسيان في ظل طموحاته الكبيرة مع الأهلي، الذي انضم إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادماً من كراسنودار الروسي، إذ يسعى اللاعب إلى المساهمة في تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والقارية، وترجمة وعوده للجماهير إلى نجاحات داخل الملعب.