اختتم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، البرنامج التأهيلي الأول للجوالين في محمية عروق بني معارض، بعنوان «المهارات السلوكية لإدارة المحميات الطبيعية والإدارة»، بمشاركة 24 جوالاً، بهدف تطوير مهاراتهم المهنية ورفع كفاءة أدائهم الميداني والإداري.

وأوضح المركز، أن البرنامج اعتمد على التعلم التجريبي التفاعلي والمحاكاة، لتدريب المشاركين على مواقف تحاكي طبيعة عملهم، وتعزيز قدراتهم في التواصل الفعال، والعمل الجماعي، والتفاوض، والوساطة، وإدارة النزاعات، إلى جانب بناء الثقة، وتقديم التغذية الراجعة، وضبط ردود الأفعال.

وأكد، أن تطوير مهارات الجوالين يعزز قدرتهم على التعامل مع تحديات العمل في المحميات، والتفاعل المهني مع الزملاء والزوار، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة المحمية وصون مواردها الطبيعية.