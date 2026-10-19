توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الإثنين)، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، قد تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وأوضح المركز أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى احتمال تكوّن الضباب على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والشرقية، إضافة إلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية.

رياح نشطة وارتفاع الأمواج في البحر الأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر الأحمر، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة تتراوح بين 18 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وتصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة، فيما تتراوح سرعتها بين 10 و38 كيلومتراً في الساعة على الجزء الأوسط.

أما الجزء الجنوبي، فتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية، بسرعة تتراوح بين 10 و38 كيلومتراً في الساعة، وقد تتجاوز 50 كيلومتراً في الساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين على الجزء الشمالي، وبين نصف متر ومتر ونصف على الجزأين الأوسط والجنوبي، وقد يتجاوز مترين جنوباً مع السحب الرعدية الممطرة.

وتكون حالة البحر متوسطة الموج شمالاً، وخفيفة إلى متوسطة الموج في الجزأين الأوسط والجنوبي، وقد تصل إلى مائجة جنوباً مع السحب الرعدية.

أمواج خفيفة في الخليج العربي

وفي الخليج العربي، توقّع المركز أن تكون الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى غربية بالسرعة نفسها على الجزء الجنوبي.

ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.