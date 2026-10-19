انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإخفاقات التي أدت إلى احتجاجات عنيفة هزّت البلاد، ورفض استقالة وزير الداخلية لوران نونيز على خلفية الأزمة.



وقال قصر الإليزيه في بيان، اليوم (الإثنين): "قدّم وزير الداخلية استقالته إلى الرئيس، أمس (الأحد)، ونظراً إلى ضرورة استمرار القيادة في إدارة أجهزة إنفاذ القانون في هذا الوقت، رفض الرئيس الاستقالة".



وأضاف أن ماكرون طلب من نونيز اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الشفافية بشأن الإخفاقات في التخطيط والاستخبارات التي أدت إلى أعمال العنف، ووضع أساليب عملياتية جديدة للقوات الأمنية للتعامل مع الأزمة.



وقدّرت السلطات أن عدد المشاركين في المسيرات التي شهدتها البلاد (السبت)، والتي اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، بلغ نحو 550 ألف شخص، فيما قدّر المنظمون العدد بنحو 800 ألف، وفق "فرانس 24".



وجاءت الاحتجاجات استجابة لدعوات أطلقتها نقابة عمالية ومنظمات طلابية وناشطون يأملون إحياء حركة "السترات الصفراء"، التي ظهرت عام 2018 احتجاجاً على الظلم الاجتماعي. وغالباً ما تشهد الاحتجاجات الحاشدة في فرنسا أعمال عنف على هامش المسيرات السلمية، ما يؤدي إلى اشتباكات مع الشرطة.



واقترب عدد المعتقلين المُعلن عنهم على خلفية احتجاجات (السبت) من نحو 2000 شخص، وهو العدد الذي سُجّل في أنحاء البلاد خلال يوم واحد من احتجاجات "السترات الصفراء" في ديسمبر 2018. وقال ماكرون في خطاب متلفز وجّهه إلى الأمة مساء (الأحد): "سيتعين على الذين نهبوا دفع تكاليف الأضرار، وسيُحاسب الذين سعوا إلى إسقاط الجمهورية". وندّد الرئيس الفرنسي بما وصفه بـ"العنف الجامح" الذي مارسته "عناصر تمردية من جماعات اليسار المتطرف، انضم إليها عدد كبير من المجرمين".



وعقد ماكرون اجتماعاً طارئاً مع مسؤولين كبار في الحكومة، بعد يوم من إضرام مجموعات ملثمة النار ومهاجمة مقار بلديات في عدة مدن. وقال إنه وجّه المحافظين للعمل مع رؤساء البلديات على حماية المباني العامة والشركات خلال الأسابيع القادمة، بما في ذلك حظر الاحتجاجات عند الضرورة.