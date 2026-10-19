أعلن النادي الأهلي إصابة مهاجمه الإنجليزي إيفان توني في مفصل الحوض، قبل مواجهة الفيحاء المقررة اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.



وأوضح النادي، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن الإصابة تعرض لها اللاعب خلال التدريبات مساء السبت، مشيرا إلى خضوعه لفحوص طبية لتحديد طبيعتها بدقة، ووضع البرنامج العلاجي والتأهيلي المناسب.



ولم يكشف الأهلي عن مدة غياب المهاجم الإنجليزي، في انتظار نتائج الفحوص الطبية التي ستحدد مدى الإصابة وإمكانية عودته إلى المشاركة في المباريات القادمة.



ويستعد الأهلي لمواجهة الفيحاء سعيا إلى تحسين موقعه في جدول ترتيب الدوري، إذ يحتل المركز السادس برصيد 15 نقطة من 8 مباريات، مع امتلاكه مباراة مؤجلة أمام النصر حامل اللقب.



ويتصدر القادسية الترتيب برصيد 22 نقطة من 9 مباريات، متقدما بفارق 7 نقاط على الأهلي، فيما يحتل الفيحاء المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.