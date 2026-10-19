أجبر بلاغ أمني غامض طائرة ركاب كانت في طريقها من تل أبيب إلى العاصمة النمساوية (فيينا) على تغيير مسارها والهبوط في العاصمة البلغارية صوفيا، وسط إجراءات احترازية مكثفة للتأكد من سلامة الرحلة والركاب.

ووفقاً لما أوردته وسائل إعلام عبرية، تلقت الجهات المختصة بلاغًا مجهول المصدر يُفيد بوجود قنبلة على متن الطائرة التابعة للخطوط الجوية النمساوية، ما استدعى التعامل مع الموقف باعتباره تهديدًا أمنيًا محتملًا.

وعقب الهبوط، باشرت السلطات المختصة تنفيذ الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، حيث جرى إخلاء الطائرة من الركاب وتأمين محيطها، بالتزامن مع بدء عمليات تفتيش دقيقة للتحقق من صحة البلاغ والكشف عن أي أجسام مشبوهة.

وأعادت الواقعة إلى الأذهان حادثة مماثلة شهدتها إسرائيل في 12 أكتوبر الجاري، عندما تلقت الجهات المعنية بلاغًا عن وجود قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة (دلتا) الأمريكية بعد هبوطها في تل أبيب.

وفي تلك الحادثة، سارعت فرق الأمن إلى إخلاء الطائرة ونقلها إلى منطقة معزولة داخل المطار، قبل أن تنفذ فرق المتفجرات عمليات تفتيش واسعة شملت الطائرة ومحيطها.

وانتهت التحقيقات حينها دون العثور على أي مواد أو أجسام خطرة، فيما أكدت سلطة المطارات الإسرائيلية عودة حركة التشغيل إلى طبيعتها بعد التأكد من أن البلاغ لم يسفر عن أي نتائج غير اعتيادية.

وبينما لم تُعلن حتى الآن نتائج نهائية بشأن واقعة الرحلة المتجهة إلى فيينا، تشير التقديرات الأولية إلى احتمال أن يكون البلاغ الأخير إنذارًا كاذبًا، وهو سيناريو يتكرر أحيانًا في قطاع الطيران ويستدعي رغم ذلك تطبيق أعلى درجات الإجراءات الأمنية حفاظًا على سلامة الركاب وأفراد الطاقم.