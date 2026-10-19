كشفت الفنانة السورية كندة علوش تفاصيل رحلتها في خسارة أكثر من 15 كيلوغرامًا من وزنها، مؤكدةً أن الوصول إلى إطلالتها اللافتة الأخيرة لم يكن نتيجة حلول سريعة، بل جاء بعد التزام طويل بنمط حياة مختلف تبنّته عقب تجاوز أزمتها الصحية والتعافي من سرطان الثدي.

وأوضحت كندة علوش، في تصريحات إعلامية، أن استعادة رشاقتها تطلبت مجهودًا كبيرًا على صعيد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والالتزام بنظام غذائي صارم، إلى جانب التخلّي عن كثير من الأطعمة المفضلة لديها، مشيرة إلى أن الأمر احتاج إلى قدر كبير من الانضباط والإصرار.

وجذبت الفنانة الأنظار خلال ظهورها الأخير في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث بدا التغيير واضحًا في ملامحها وإطلالتها، ما دفع كثيرين للتساؤل عن السر وراء فقدانها هذا القدر من الوزن.

وتعيد تصريحاتها الأخيرة إلى الواجهة حديثها السابق عن نجاحها في التخلص من نحو 14 كيلوغرامًا، بعدما قررت إجراء تغييرات شاملة في أسلوب حياتها عقب انتهاء رحلة العلاج، واضعة صحتها الجسدية والنفسية في مقدمة أولوياتها.

وأكدت كندة في أكثر من مناسبة أن تجربتها مع المرض غيّرت كثيرًا من نظرتها للحياة، وجعلتها أكثر حرصًا على العناية بنفسها وتنظيم يومها بطريقة توازن بين مسؤولياتها الأسرية والتزاماتها المهنية.

وكانت الفنانة السورية قد أعلنت في ديسمبر 2024 تماثلها للشفاء من سرطان الثدي، بعد فترة علاج امتدت أشهرًا عدة خضعت خلالها لجلسات علاج كيماوي وإشعاعي، وسط دعم واسع تلقته من زوجها الفنان عمرو يوسف وعدد كبير من نجوم الوسط الفني.

ومنذ تعافيها، تواصل كندة علوش مشاركة جمهورها جوانب من تجربتها الصحية والإنسانية، مؤكدة أن المحافظة على الصحة باتت بالنسبة إليها هدفًا أساسيًا لا يقل أهمية عن النجاح المهني أو الظهور الفني.