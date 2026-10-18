أعلن اتحاد ممثلي الشاشة الأمريكية (SAG-AFTRA) منح الفنان والمنتج الهوليودي آل باتشينو جائزة الإنجاز مدى الحياة خلال حفل جوائز الممثلين الثالث والثلاثين المقام في لوس أنجلوس يوم 28 فبراير 2027.

ستة عقود فنية

ويعد نجم فيلم «العراب» المتلقي الثاني والستين للجائزة، وسيمنح الجائزة تقديراً لمشواره الفني الذي يمتد لأكثر من ستة عقود، شملت السينما والتلفزيون والمسرح.

واشتهر آل باتشينو بأداء شخصيات بارزة، من بينها الشرطي فرانك سيربيكو في فيلم «سيربيكو» عام 1973، وتوني مونتانا زعيم العصابات في ميامي في فيلم «سكارفيس» عام 1983، وصولاً إلى وكيل المواهب السينمائية مارفن شوارتز في فيلم كوينتن تارانتينو «حدث ذات مرة في هوليوود» الصادر عام 2019.

أسمى مُثل المهنة

ويمنح الاتحاد الجائزة سنوياً لممثل يجسد «أسمى مُثل مهنة التمثيل»، بحسب بيانه.

وقال باتشينو في بيان الاتحاد: «قضيت معظم حياتي أتساءل وأتجول، لكنني لطالما شعرت بأنني في مكاني الصحيح عندما أكون مع نص مسرحي أو سينمائي وزملائي الممثلين».

وأضاف: «كان العمل والممثلون الذين رافقوني طوال الطريق من أعظم مصادر السعادة في حياتي، ويشرفني أن يكرمني اتحاد SAG-AFTRA احتفاء بهذه الرحلة».

من جانبه قال رئيس الاتحاد شون أستين: «مثل كثير من الممثلين، أمضيت حياتي وأنا أشعر بالرهبة والإعجاب أمام القوة الاستثنائية التي يمثلها آل باتشينو، عندما تشاهده يؤدي، فأنت تشهد فناناً يجمع بين التلميذ والأستاذ».

الفوز بالأوسكار

وفاز باتشينو بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم «عطر امرأة» عام 1992، الذي جسّد فيه شخصية المقدم فرانك سليد، كما حصد جوائز إيمي وتوني وغولدن غلوب مرات عدة.

وُلد باتشينو، واسمه الكامل ألفريدو جيمس باتشينو، في نيويورك، وواجه صعوبات في العثور على عمل مستقر طوال ستينيات القرن الماضي، قبل أن يحقق انطلاقته السينمائية الكبرى في 1972 من خلال فيلم «العراب».

ويمثل اتحاد SAG-AFTRA نحو 160 ألفاً من العاملين في مجالات التمثيل والإذاعة والصحافة التلفزيونية والرقص والموسيقى والأداء الصوتي وغيرها من المهن المرتبطة بالإعلام والترفيه.