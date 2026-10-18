تقدم المؤلف زين متولي، بدعوى إلى المحكمة الاقتصادية اتهم من خلالها القائمين على مسلسل عشماوي للفنان محمد رمضان بالاستيلاء على قصته دون استئذان رغم تسجيلها رسمياً في صوت القاهرة بعد أن بدأ كتابتها في 2008.

اختلافات بسيطة

وأوضح متولي في تصريحات صحفية بأنه تفاجأ يوليو الماضي بالإعلان عن مسلسل عشماوي بمعالجة درامية شبيهة بالقصة الأصلية التي عمل عليها في 2008، مشيراً إلى أن تفاصيل القصة تتشابه مع بعض الاختلافات البسيطة، من بينها أن قصته يظهر فيها عشماوي أباً لخمس بنات، بينما في المسلسل هو أب لثلاث فقط، موضحاً أن الاسم المقترح للمسلسل في البداية كان خليفة عزرائيل، وهو الاسم المشابه لنصه "صديق عزرائيل".

إجراءات قانونية

وأضاف توجهت في بداية سبتمبر الماضي إلى مقر الشركة التي تتولى إنتاج المسلسل، والتقيت بمدير إنتاج المسلسل علي حسن، لعرض ما حدث معي من اعتداء على حقوقي الفكرية.

وأكد متولي تمسكه بحقوقه الأدبية والمادية في القصة، موضحاً بأنه بدأ في اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية بالفعل، إذ تقدم بشكوى إلى اتحاد كتاب مصر بصفته عضواً فيه، وشكوى في نقابة المهن السينمائية، فضلاً عن تحرير محضر بالواقعة في قسم قصر النيل إضافة إلى تقديم دعوى لدى المحكمة الاقتصادية، كما أرسل إنذاراً قضائياً رسمياً إلى الشركة المنتجة للمسلسل، للمطالبة بحقوقه المتعلقة بالقصة والمعالجة الدرامية، مؤكداً تلقيه الدعم من الناقد طارق الشناوي وخالد منتصر ومسعد فودة.

لجنة لفحص السيناريو

من جانبه كشف الكاتب الدكتور خالد منتصر، بأن نقيب المهن السينمائية وعد بالتحقيق في الأمر من خلال تشكيل لجنة مختصة لفحص السيناريو والتحقق من مدى التشابه مع النص المسجل في صوت القاهرة.

وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "نقيب السينمائيين يعد بتشكيل لجنة لفحص سيناريو عشماوي، والإجابة عن سؤال: من هو مؤلف مسلسل عشماوي؟ وهل هو ملطوش فعلاً من مسلسل سابق قُدم لصوت القاهرة؟ والإجابة سيحددها فحص اللجنة".

جاء ذلك المنشور بعد أن نشر خالد منتصر رسالة الاستغاثة من الكاتب زين متولي بشأن قصة مسلسل عشماوي الذي من المقرر أن يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، معرباً عن رغبته في عرض الأدلة بشكل محايد.