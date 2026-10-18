أعلنت شرطة مدينة لييج البلجيكية، اليوم الأحد، توقيف 45 شخصاً خلال احتجاجات شهدتها المدينة، رفضاً لسياسات التعليم والتخفيضات في الميزانية، تخللتها أعمال عنف وتخريب وإضرام حرائق. وقالت شرطة لييج في بيان، إن 12 من الموقوفين قاصرون، مشيرة إلى اتخاذ إجراءات قضائية بحق خمسة أشخاص. وأضاف البيان أن الاحتجاجات شهدت أعمال تخريب في الأماكن العامة وإضرام حرائق.

وشهدت مدينتا بروكسل ولييج، أمس (السبت)، مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات مناهضة لسياسات التعليم والتقشف. وفي العاصمة بروكسل، استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، فيما أوقفت عناصر بملابس مدنية عدداً من المشاركين. وفي لييج، تدخلت الشرطة بخراطيم المياه لتفريق المحتجين، بينما ردد أشخاص تجمعوا في محيط الاحتجاجات هتافات تطالب بالإفراج عن الموقوفين.

وانطلقت موجة احتجاجات طلابية في فرنسا يوم 17 سبتمبر الماضي، على خلفية نقص المعلمين والموارد التعليمية والاعتراض على سياسات التقشف، قبل أن تتسع إلى مدارس وجامعات في أنحاء البلاد، بمشاركة طلاب ونقابات تعليمية. وامتدت الاحتجاجات إلى المناطق الناطقة بالفرنسية في بلجيكا في الأول من أكتوبر الجاري.