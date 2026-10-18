رُزق الفنان الإماراتي حسين الجسمي بمولودة جديدة أطلق عليها اسم «شمسة»، وحرص الجسمي على أن يشارك متابعي حسابه على «إكس» هذا الخبر السعيد.

فرحة لا توصف

وكتب الجسمي قائلاً: «في الخامسة وعشر دقائق من صباح اليوم، ومع أول نور للفجر، رزقني الله شمسة بنت حسين، فجاءت شمسة، وصار للصباح نورٌ آخر، ولقلبي فرحةٌ لا توصف».

وأضاف: «الحمد لله على شمسة، وعلى أخيها زايد، وعلى أمهما التي يزداد فخري بها كل يوم، بقوتها وحكمتها وحسن تربيتها، اللهم احفظهم لي، فهم أجمل ما في عمري».

ورزق الجسمي بمولوده الأول في مايو 2025 وأطلق عليه اسم «زايد».