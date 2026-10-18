تحوّلت واقعة داخل منطقة ألعاب للأطفال بأحد المولات الشهيرة في مدينة الشيخ زايد إلى قضية قيد التحقيق، بعدما تعرّضت ابنة الفنان والمنتج محمد محمود عبد العزيز لاعتداء بالضرب، وفق البلاغ المقدم إلى السلطات المصرية، التي ألقت القبض على خادمة نيجيرية الجنسية للاشتباه في تورطها بالواقعة.

وبدأت القضية عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بتعرض الطفلة للاعتداء أثناء وجودها داخل منطقة الألعاب بالمول، لتباشر الجهات المختصة فحص البلاغ وجمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية المتهمة وكشف ملابسات الحادث.

وأسفرت التحريات عن تحديد هوية السيدة المشكو في حقها وضبطها، فيما تواصل جهات التحقيق الاستماع إلى أقوالها وفحص تفاصيل الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وأثارت الحادثة تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط مطالب بتعزيز الرقابة وإجراءات السلامة داخل مناطق ألعاب الأطفال، ومحاسبة المسؤولة عن الواقعة حال ثبوت الاتهام بحقها.