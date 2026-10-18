تحوّل مهرجان هندوسي في وسط الهند إلى مشهد دامٍ، الأحد، بعدما اندفعت شاحنة محمّلة بحمولة ثقيلة نحو حشد من المشاركين قرب أحد المعابد بمدينة غواليور، ما أسفر عن مقتل 13 شخصاً، في حادث أثار صدمة واسعة واستدعى تعازي الرئيسة الهندية دروبادي مورمو.

ووفقاً لوكالة «فرانس برس»، فقد السائق السيطرة على الشاحنة في الساعات الأولى من صباح الأحد، فاصطدمت بالحشد الموجود في محيط المعبد بولاية ماديا براديش. وأكد مسؤولون في المستشفى، بحسب وكالة «برس تراست أوف إنديا»، وفاة 13 شخصاً جراء الحادث.

من جانبها، أعربت الرئيسة الهندية دروبادي مورمو عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين، ووصفت الحادث بأنه «مفجع» في رسالة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.