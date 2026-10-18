أكد الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب الهلال أن مواجهة فريقه أمام الحزم غداً لن تكون سهلة، مشيراً إلى أن التحضير بدأ منذ ثلاثة أيام لمواجهة فريق منظم يقوده مدرب مستقر مع مجموعته منذ فترة.



وقال إنزاغي في المؤتمر الصحفي: «نعرف أننا سنواجه فريقاً منظماً يملك استقراراً فنياً، ولذلك لن تكون المباراة سهلة».



وعن تنفيذ الركلات الثابتة، أوضح: «منحنا هذه المهمة لنيفيز، ونملك أكثر من خيار، ونيفيز نفذها بشكل مميز في مباراتنا الآسيوية الماضية، وسنتخذ القرار الأنسب خلال المران الأخير».



وأضاف حول معالجة الأخطاء: «بعد كل مباراة نقوم بتحليلها ورصد السلبيات والإيجابيات وعرضها على اللاعبين من أجل التحسن، قدمنا عملاً جيداً في المباريات السابقة ونسعى للمواصلة».



وعن الحلول الهجومية قال: «نمتلك الكثير من الحلول، خط وسط وهجوم رائع يقدمان عملاً مميزاً ونعمل على أن يسجل الجميع».



واختتم بالحديث عن سالم الدوسري: «سالم كان جاهزاً للمشاركة لكنه تعرض لإصابة أخرى أبعدته عن المباراتين الماضيتين، الآن عاد للتدريبات الجماعية وعودته دعم قوي للفريق، وسنقرر مشاركته في المباراة».