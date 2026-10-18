أكد الأسترالي آنج بوستيكوجلو مدرب فريق النصر عدم جاهزية كينغسلي كومان وعبدالرحمن غريب للمواجهة القادمة، مرجحاً غياب محمد سيماكان أيضاً، فيما أبدى تفاؤله بجاهزية بقية اللاعبين لخوض اللقاء.



وأوضح المدرب بوستيكوجلو خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء فريقه أمام نيوم المقرر إقامته غداً (الإثنين) أن كومان تعرض للإصابة أثناء مشاركته في المباراة الماضية، بعدما بدأ اللقاء، مؤكداً أن الإصابة حدثت خلال اللعب.



وعن إمكانية إجراء تغييرات تكتيكية لمواجهة القوة الهجومية للمنافس، شدد بوستيكوجلو على أن لكل مباراة ظروفها، وأن الجهاز الفني يدرس المنافسين ويحلل إمكاناتهم قبل تحديد أسلوب التعامل معهم.



واختتم حديثه مشيراً إلى امتلاك الفريق المنافس عناصر هجومية مميزة، معتبراً مواجهتها تحدياً جيداً للنصر، معرباً عن أمله في مواصلة المستويات القوية التي قدمها فريقه على أرضه هذا العام، واستثمار ذلك في الظهور بصورة جيدة خلال المواجهة القادمة.