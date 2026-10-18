أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالتعاون مع اللجنة المحلية المنظمة في دولة قطر، عن إقامة النسخة الثانية من بطولة كأس الخليج لقدامى اللاعبين، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 5 نوفمبر 2026 في دولة قطر.



وتشهد البطولة مشاركة نخبة من أبرز نجوم وأساطير كرة القدم من الاتحادات الخليجية الثمانية، حيث تُقام 15 مباراة على ثلاثة استادات، هي استاد حمد الكبير، واستاد حمد بن خليفة، واستاد سعود بن عبد الرحمن.



وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع المنتخب العراقي، حامل اللقب، في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات السعودية وعُمان والكويت، فيما تضم المجموعة الثانية المنتخب القطري، ممثل البلد المستضيف، إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين واليمن.



وتُقام مباريات البطولة على شوطين، مدة كل منهما 20 دقيقة، مع السماح بإجراء عدد غير محدود من التبديلات. وفي حال انتهاء أي مباراة من مباريات الأدوار الإقصائية بالتعادل بعد مرور 40 دقيقة، يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد الفريق الفائز.



وتنطلق منافسات البطولة يوم الجمعة 30 أكتوبر، الساعة 5:30 مساءً، على استاد حمد الكبير، بلقاء يجمع المنتخب القطري وشقيقه المنتخب البحريني، فيما تُقام المباراة النهائية يوم الخميس 5 نوفمبر الساعة 7:00 مساءً، على استاد سعود بن عبد الرحمن.



وتقرر أن تُلعب مباريات كأس الخليج لقدامى اللاعبين قطر 2026 خلال أيام الراحة في بطولة كأس الخليج تحت 17 عامًا 2026، التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 أكتوبر إلى 4 نوفمبر.