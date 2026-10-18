أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلاً بالإدارة الفنية فتح باب التسجيل في عدد من الدورات التدريبية المتخصصة لحراس المرمى، ضمن برامجه لتطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بمستوى التدريب.



وتشمل الدورات، الدورة التمهيدية لحراس المرمى في الرياض ومكة المكرمة والدمام، إضافة إلى دورة الرخصة الآسيوية A لحراس المرمى في الرياض، ودورة الرخصة الآسيوية B في الرياض وحائل.



وتأتي هذه الدورات امتداداً لجهود اتحاد القدم في تأهيل المدربين وتطوير قدراتهم، بما يسهم في رفع جودة التدريب التخصصي لحراس المرمى بمختلف مناطق المملكة.