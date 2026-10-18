في مشهد يجسد الشجاعة وسرعة التصرف، خاطر شاب مصري بنفسه لمواجهة حريق اندلع داخل عمارة سكنية بمحافظة الشرقية، متنقلاً بين الأسطح حتى تمكن من دخول إحدى الشقق عبر شرفتها، ثم انتقل إلى الشقة التي اندلعت فيها النيران، وكسر بابها، وبدأ التعامل مع الحريق باستخدام خرطوم المياه، قبل وصول فرق الإطفاء.

وكشف الشاب، في تصريحات خاصة لـ«عكاظ»، تفاصيل اللحظات الأولى للحريق، موضحاً أنه تلقى اتصالاً هاتفياً أبلغه باندلاع النيران في الشارع الخلفي، ليتوجه إلى الموقع ويجد حريقاً كبيراً تصاعدت أدخنته، ما دفع السكان إلى مغادرة شققهم.

وقال إنه بدأ الانتقال من سطح إلى آخر، حتى تمكن من الوصول إلى الشقة، ثم كسر الباب وبدأ التعامل مع الحريق باستخدام خرطوم المياه، إلى حين وصول فرق الإطفاء ودخولها إلى الشقة.

وأضاف أنه تمكن من الوصول إلى الغرفة التي اندلعت فيها النيران، فيما تولى رجال الإطفاء التعامل مع الحريق والسيطرة عليه.

وأوضح أن النيران اندلعت في الشقق الداخلية الموجودة في الطوابق السفلية، وليس في الشقق المطلة على الشارع، مشيراً إلى أن الحريق انتهى دون وقوع إصابات أو وفيات.

واختتم حديثه بالتأكيد على سلامة السكان وعدم وقوع خسائر بشرية، قائلاً: «والحمد لله مفيش إصابات أو وفيات».