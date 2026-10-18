في اكتشاف يضيف فصلاً جديداً إلى سجل العراق الحضاري، أعلنت محافظة بابل، اليوم الأحد، العثور على موقع أثري في قضاء القاسم جنوب المحافظة، يُعتقد أن تاريخه يعود إلى العصر العباسي قبل نحو 1200 عام، وسط آمال بأن يشكّل الموقع رافداً جديداً للسياحة الثقافية في المنطقة.

ونشر ديوان محافظة بابل بياناً بشأن الاكتشاف، أرفقه بصور توثّق معالم الموقع، بما فيها الأحجار والمدرجات التي يتضمنها، وتكشف عن طابعه المعماري الأثري.

وتفقّد محافظ بابل الموقع للاطلاع على تفاصيله وأهميته التاريخية، وبحث سبل حمايته وصون موروثه الحضاري، إلى جانب دراسة فرص تطويره سياحياً، وفق الضوابط الأثرية والتشريعات القانونية المعتمدة.

ويأتي هذا الاكتشاف ضمن سلسلة من الاكتشافات الأثرية التي شهدتها محافظات عراقية عدة، وتسلّط الضوء على امتداد الإرث الحضاري للبلاد وتنوع الحقب التاريخية التي تركت بصمتها على أرضها.