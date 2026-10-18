نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية في توجيه ضربة أمنية لعناصر إجرامية خطرة، بعدما أنهت نشاط متهميَن اتخذا من أحد الأوكار بقرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ مقرًا لممارسة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر.

وجاءت التحركات الأمنية عقب ورود معلومات وتحريات أكدت تورط العنصرين في نشاط إجرامي واسع، حيث جرى استكمال الإجراءات النظامية واستصدار الأذونات اللازمة، قبل إعداد خطة أمنية لتحديد موقع اختبائهما وضبطهما.

وعندما داهمت القوة الأمنية الوكر، بادر المتهمان بإطلاق النار تجاه رجال الأمن، ما أدى إلى تبادل لإطلاق النار انتهى بمصرعهما، فيما تمكنت القوات من السيطرة على الموقف دون تمكينهما من الفرار.

وعقب انتهاء المواجهة، عثرت الأجهزة الأمنية داخل الوكر على كمية كبيرة من المواد المخدرة، إضافة إلى أسلحة نارية وذخائر متنوعة، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأُحيلت الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية والكشف عن جميع ملابسات القضية.