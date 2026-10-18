في المشهد الثقافي والإعلامي المعاصر، قليلة هي الأسماء التي تملك القدرة على اختراق زحام الضوضاء لتصل مباشرة إلى وجدان المتلقي بوقار وهدوء، وأقل منها تلك التي تحوّل ظهورها التلفزيوني إلى حالة إبداعية تلامس الروح وتنعش الأسئلة.



وحين حلّ الأديب والمثقف ياسر مدخلي ضيفاً على الإعلامي ياسر العمرو، لم يكن ذاك اللقاء مجرد حوار عابر، بل كان تجليات بصرية وفكرية لنجومية استثنائية صُنعت على مهل، وتغذت من عمق التجربة وصدق الإنجاز والموقف الوطني الثابت، حيث حمل اللقاء طابعاً خاصاً منذ لحظاته الأولى؛ إذ امتزجت كاريزما ياسر مدخلي المعهودة برصانة الطرح وعمق الرؤية. وأطلّ علينا لا بوصفه ضيفاً إعلامياً فحسب، بل بصفته وطنياً مخلصاً، وكاتباً مسرحياً، وروائياً مميّزاً، ومثقفاً شمولياً ينطلق من فهم دقيق للثقافة والفنون الأدائية والسيناريو.



تجلت في ثنايا إجاباته خبرة المسرحي الذي يعرف كيف يُدير خشبة الحوار بحرفية، وروح الروائي الذي يستنطق تفاصيل المكان والإنسان بلغة رصينة ومشرقة، ليقدم للمشاهد نموذجاً حياً للمثقف السعودي الملتزم بقضايا وطنه.



ولعلّ من أقوى رسائل اللقاء وأكثرها تجلّياً لصلابة المثقف الشريف، كانت تلك الوقفات الوطنية الصريحة التي وجه فيها مدخلي رسالة شديدة الوضوح والحرارة إلى بعض مشاهير منصات التواصل الاجتماعي، والفنانين والفنانات الذين آثروا الوقوف في «المنطقة الرمادية» أو الصمت إبان الاعتداءات التي شنّتها مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية،



حيث لم يهادن في هذا الطرح، بل طالبهم بإعلان مواقفهم بكل شفافية ووضوح، مؤكداً أن الوطن لا يحتمل التردد ولا يقبل أن تكون المواقف الوطنية مجرد ورقة للمساومة أو الحياد المفتعل. لقد أثبت في هذه اللفتة الشجاعة أن النجومية الحقيقية ليست مجرد انتشار أو استعراض للظهور، بل هي إيقاف للمواقف في نصابها الصحيح، وصوت شجاع يدافع عن حياض الوطن وكرامته دون مواربة، وهو ما حظي بإشادة واسعة وتقدير كبير لدى المتابعين.



هذه الصلابة الفكرية والوطنية لديه تنسجم مع مسيرة حظيت بدعم رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، وهي مسيرة تترجم إيمان القيادة بتمكين الكفاءات الوطنية الواعية التي تجمع بين الأصالة الأدبية والمسؤولية الوطنية، حيث تتوجت هذه الثقة بتعيينه مديراً تنفيذياً لـ«ديوانية القلم الذهبي»؛ المبادرة الاستثنائية التي تقود حراكاً ريادياً لدعم الأدباء والكتّاب، وتحويل النصوص الأدبية والروائية إلى أعمال درامية وسينمائية عالمية. وفي حواره مع ياسر العمرو، عكس ياسر رؤية قيادية شجاعة تمتلك المبادرة والأدوات، مؤكداً أن «القلم الذهبي» أصبحت اليوم منارة إشعاع حضاري تعيد تقدير الأدب العربي وتمهد الطريق لأجيال جديدة من المبدعين.



وفي نظري الشخصي، فإن ظهور ياسر مدخلي تجلى في هذا اللقاء عبر ركائز أساسية تعكس هويته الثقافية والإنسانية والوطنية:



* الموقف الوطني الثابت: الانحياز الكامل لقضايا الوطن والوضوح الشديد في رفض المواربة أو الوقوف في المناطق الرمادية أوقات الأزمات.



* الجمع بين الإبداع والإدارة: القوة في تجسيد النص المسرحي والروائي إلى جانب الاقتدار القيادي في إدارة المبادرات الثقافية الوطنية الكبرى.



* الهدوء الواثق ورصانة الخطاب: قدرته على طرح الحقيقة الشجاعة بصوت يحمل وقار الحكمة ودفء التجربة دون انفعال أو صخب.



يقول قلم الأديب:



إن ظهور ياسر مدخلي مع ياسر العمرو لم يكن مجرد إطلالة إعلامية، بل كان وثيقةً إبداعية ووطنية أضاءت جانباً مشرقاً من جماليات الفكر والحراك الثقافي السعودي المعاصر. لقد أكد اللقاء أن النجومية الحقيقية ليست مجرد انتشار، بل هي موقف شجاع، وأثرٌ طيب يتركه المبدع حين تمزج موهبته بالعمل الدؤوب والولاء الصادق للوطن وقيادته.