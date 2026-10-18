تقدمت الفنانة المصرية هاجر أحمد ببلاغ إلى الجهات المختصة ومباحث الإنترنت ضد صفحة على فيسبوك انتحلت شخصيتها وعمدت إلى وضع اسمها ونشر صور ومعلومات عنها دون الرجوع إليها.

حسابان شخصيان

وأكدت هاجر أحمد، عدم امتلاكها أي صفحات على فيسبوك، وإنما تملك حساباً شخصياً فقط، بجوار حسابها الخاص على «إنستغرام»، مشيرة إلى اتخاذ هذه الخطوة في إطار حماية اسمها وصورتها، ومنع حدوث أي خلط لدى الجمهور بين حساباتها الشخصية والصفحات التي تستخدم اسمها أو تنشر محتوى منسوباً إليها دون إذنها.

«أب ولكن»

وعلى الصعيد الفني، كان مسلسل «أب ولكن» آخر أعمال الفنانة هاجر أحمد، وعُرض رمضان الماضي، وشاركت فيه بشخصية «نبيلة»، أمام الفنان محمد فراج، إلى جانب ركين سعد وبسمة داود وسلوى عثمان وعدد من الفنانين.