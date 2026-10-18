أعلن الفنان اللبناني فضل شاكر إحياء حفل غنائي برفقة ابنه الفنان محمد شاكر في دولة قطر يوم 12 نوفمبر، على مسرح كتارا المكشوف.

ليلة استثنائية

وشارك شاكر عبر حسابه على إنستغرام متابعيه بوستر الحفل الذي يجمعه بابنه محمد، وكتب عليه: «ملك الإحساس النجم فضل شاكر يلتقي بجمهوره في قطر! ليلة استثنائية تجمع النجمين فضل ومحمد شاكر في أمسية مرتقبة تحمل أجمل الألحان وأجواء الطرب الأصيل. 12 نوفمبر، الساعة 8 مساءً، مسرح كتارا المكشوف. احجزوا تذاكركم الآن عبر الرابط في البايو».

عودة الغائب

ويستعد شاكر لتقديم حفلين غنائيين في موسم الرياض بعنوان «عودة الغائب»، يومي 22 و23 أكتوبر.

وشارك بوستر الحفل أخيراً، وكتب حينها: «ليلة انتظرناها كثيراً، وأخيراً جاء وقتها! كونوا على الموعد مع النجم فضل شاكر ضمن ليالي موسم الرياض، 22 أكتوبر، الرياض – مسرح أبو بكر سالم».