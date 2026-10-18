بادر الفنان والمنتج السعودي حسن عسيري بإيقاف عرض أنشطته الفنية على حسابه الرسمي في «تيك توك»، الذي يتابعه أكثر من مليون و800 ألف شخص، وخصصه لبث الأغاني والأناشيد والمقاطع الوطنية، عقب الهجوم الإرهابي الذي شنّته ميليشا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

رسالة وطنية

ويواصل عسيري نشر المحتوى الوطني بشكل يومي، متوقفاً عن عرض مشاهده وأعماله الفنية المعتادة، تعبيراً عن اعتزازه وولائه وانتمائه لوطنه، مجسداً بهذه الخطوة نموذجاً للفنان الذي يجعل من شهرته وجماهيريته رسالة وطنية، ويضع حب الوطن فوق حضوره الفني، تحت شعار: «حين يكون الوطن أولاً، تصبح الشهرة رسالة».