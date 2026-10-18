أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تأجيل مباراة أبها والخلود ضمن الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي، وذلك نظراً لاعتبارات لوجستية، على أن تُقام المباراة يوم (الإثنين) 7 ديسمبر 2026 على مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، عند الساعة 4:40 مساءً.



وكان من المقرر أن تقام المواجهة يوم غد (الإثنين)، قبل تأجيلها لتعارضها مع مباراة ضمك والطائي في دوري الدرجة الأولى، في ظل محدودية الملاعب المتاحة بسبب أعمال الزراعة الشتوية في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.



وراعت الرابطة في تحديد المواعيد الجديدة الحد الأدنى لفترات الراحة بين المباريات، إلى جانب المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المرتبطة بإقامة المباريات.