تشهد مباراة التعاون والقادسية(الثلاثاء) القادم الساعة 6:10 مساء، على ملعب نادي التعاون (بريدة)، ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، تطبيق عقوبة لجنة الانضباط بإغلاق ملعبه أمام الجماهير لمباراتين، وستكون المباراة الأخرى أمام الاتفاق (السبت) 31 أكتوبر الجاري، الساعة 4:30 عصراً، في الجولة الثانية عشرة بالدوري.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أصدرت قراراً يوم (الثلاثاء) 15 سبتمبر الماضي بمعاقبة نادي التعاون على خلفية العبارات والهتافات التي رددها جمهوره خلال مواجهة الهلال يوم (السبت) 12 من سبتمبر الماضي، ضمن الجولة السابعة من دوري روشن، بإغلاق ملعبه أمام الجماهير مباراتين يخوضهما على أرضه، إلى جانب تغريمه 100 ألف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف وفقاً للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.

من جانب آخر يواجه الثنائي في فريق القادسية ناتشو فرنانديز، ومصع الجوير خطر الإيقاف في حال حصولهما على الإنذار الرابع في مواجهة التعاون القادمة، إذ سيكون لقاء القادسية عقب مباراة التعاون أمام فريق الهلال (الجمعة) القادم، الساعة 9:00 مساء، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.