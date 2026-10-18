كشف المخرج المصري رامي إمام حقيقة تقديم عمل فني يتناول السيرة الذاتية لوالده الزعيم عادل إمام، مشيراً إلى أن الفكرة لا تزال في مرحلة جمع المعلومات والتحضير، ولم يُحسم تنفيذها بشكل رسمي حتى الآن.

عمل وثائقي

وقال رامي إمام في تصريحات على هامش حضوره حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، «تقديم عمل وثائقي عن حياة والدي أمر وارد، لكنه لا يزال مجرد فكرة قيد الدراسة»، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب تحضيرات طويلة وجمعاً دقيقاً للمعلومات والتفاصيل المتعلقة بحياة الزعيم ومسيرته الفنية.

وأضاف «مش كلام مؤكد، أكيد نحب نجمع شوية معلومات ونقدم عمل وثائقي عن حياة عادل إمام، ودي مش حاجة في يوم وليلة، ده وقت كبير وتحضيرات طويلة، وكل شوية نجمع حاجة».

بحث وتحضير

وأشار إلى أن توثيق حياة «الزعيم» يحتاج إلى مراحل متعددة من البحث والتحضير، بما يسمح بتقديم تجربة وثائقية ترصد جوانب من حياته الشخصية والفنية، وتستعرض محطات مشواره الذي امتد لعقود وترك خلاله بصمة بارزة في السينما والمسرح والتلفزيون.

ولم يكشف رامي إمام عن موعد محدد لبدء تنفيذ المشروع أو تفاصيل الشكل النهائي للعمل، مؤكداً أن الفكرة لم تصل بعد إلى مرحلة القرار الرسمي، في ظل استمرار جمع المعلومات والتفكير في كيفية تقديمها.