كشفت الفنانة المصرية إلهام شاهين عن أسباب الهجوم الذي تعرضت له بسبب فيلم (لحم رخيص)، مؤكدة أن العمل تناول قضية واقعية واستند إلى أحداث حقيقية، إلا أنه واجه انتقادات واسعة منذ عرضه.

وخلال مشاركتها في ندوة (البطولة النسائية في ميزان شباك التذاكر) ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، قالت إن بعض الانتقادات التي طالتها جاءت بسبب طرح الفيلم لقضايا اجتماعية حساسة، مشيرة إلى أن الهجوم لم يكن موجهاً للعمل فقط بل امتد إليها شخصياً. وأكدت أن (لحم رخيص) يُعد من أكثر الأعمال احتشامًا في مسيرتها الفنية، رغم ارتباط اسمه بحالة الجدل التي رافقته، موضحة أن الفيلم استند إلى واقعة حقيقية وسعى إلى تسليط الضوء على قضية موجودة في المجتمع.

وفي السياق ذاته، ناقشت الندوة واقع البطولة النسائية والتحديات التي تواجه المرأة في صناعة السينما، حيث شددت شاهين على أهمية منح مساحة أوسع للأعمال التي تتناول قضايا المرأة وتطرح رؤى مختلفة.

من جانبها، أشادت الفنانة يسرا بتجربة إلهام شاهين الفنية والإنتاجية، كاشفة أنها رهنت منزلها في إحدى المراحل لاستكمال إنتاج أحد أعمالها السينمائية، معتبرة ذلك نموذجاً للإصرار والدفاع عن المشروعات الفنية التي تؤمن بها.

وأكدت المشاركتان أهمية الحفاظ على حرية الإبداع ودعم الأعمال التي تطرح قضايا متنوعة، بما يسهم في إثراء المشهد السينمائي وتقديم تجارب أكثر جرأة وتنوعاً للجمهور.

