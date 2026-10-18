تعرض نادي برشلونة لظرف قهري أجبره على تعديل خططه قبل يومين فقط من المواجهة المرتقبة أمام باريس سان جيرمان في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق برشلونة فوزاً كاسحاً على مضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين، أمس (السبت)، في الدوري الإسباني. وكان من المقرر أن يعود الفريق إلى مدينة برشلونة عقب الفوز، لكن الرحلة تأجلت بسبب عاصفة جوية ضربت إقليم كتالونيا.

*برشلونة عالق في إشبيلية*

وأعلن نادي برشلونة أن الظروف الجوية حالت دون إقلاع رحلة الفريق بقيادة المدرب هانسي فليك في الموعد المحدد، ما اضطر اللاعبين والجهاز الفني إلى قضاء ليلة أمس في إشبيلية.

وبناءً على ذلك، لم يُقم التدريب الجماعي الذي كان مقرراً اليوم (الأحد) في الساعة 11 صباحاً، كما كان مخططاً له.