أصدرت الهيئة السعودية للبحر الأحمر، لأول مرة في السعودية، متطلبات واشتراطات نشاط تأجير قوارب النزهة، لتنظيم الأنشطة السياحية الساحلية، ورفع جودة الخدمات، وتعزيز السلامة وحماية البيئة البحرية. وتنظم المتطلبات نشاط تأجير القوارب للزوار والسياح في المياه الإقليمية السعودية بالبحر الأحمر، إذ تشترط حصول المنشأة المسؤولة عن إدارة القوارب وتشغيلها على ترخيص مشغل الأنشطة البحرية، واستخراج ترخيص تأجير سياحي مستقل لكل قارب بعد اجتيازه فحصاً فنياً ميدانياً من شركة معتمدة واستيفاء الاشتراطات اللازمة. وتسري التراخيص لمدة 12 شهراً، مع إمكانية تجديدها بعد مراجعة سجل الامتثال وجودة الخدمات.

وفي جانب السلامة، ألزمت الهيئة المشغلين بتقديم إرشادات السلامة للزوار قبل كل رحلة، وتوفير خطة طوارئ مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية، ومراعاة حالة البحر والطقس وسرعة القارب وطاقته الاستيعابية، والامتناع عن الإبحار في الظروف غير الملائمة، إلى جانب اتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة الزوار وتوفير تغطية تأمينية تحميهم والبيئة البحرية من الأضرار المحتملة.

وكفلت المتطلبات حقوق الزوار في الاطلاع على تفاصيل الرحلة ومدتها ومسارها ونقطتي الانطلاق والعودة والأنشطة المقدمة قبل الحجز، مع الإفصاح عن الأسعار وشروط الإلغاء واسترداد المبالغ، وعدم تحصيل رسوم غير معلنة مسبقاً. كما ألزمت المشغلين بتوفير وسائل مناسبة للتواصل مع غير الناطقين بالعربية عند الحاجة، ووضع آلية واضحة لمعالجة الشكاوى، والإفصاح عن مدى ملاءمة القوارب والخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة ووسائل المساعدة المتاحة لهم.

وشددت الاشتراطات على حماية الشعاب المرجانية والتنوع الأحيائي البحري، وتوعية الزوار بالسلوكيات المسؤولة بيئياً، وقصر ممارسة النشاط على الوجهات والمناطق البحرية المعتمدة من الهيئة.