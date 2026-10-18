مصادر لـ«عكاظ»: عقوبة رونالدو لن تحرمه من معسكر نوفمبر

كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» عن العقوبة المتوقعة ضد قائد النصر ومنتخب البرتغال كريستيانو رونالدو، بعد مغادرته معسكر منتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

إجراء تأديبي بحق رونالدو

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد البرتغالي قد أعلنت فتح إجراء تأديبي بحق كريستيانو رونالدو، مع إيقافه احترازياً، بسبب مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية، عقب تفاقم أزمته مع المدرب جورجي جيسوس، الذي رفض الاعتماد عليه في مباراة النرويج، رغم وعده بالمشاركة لمدة 30 دقيقة.



تخفيض العقوبة إلى 15 يوماً

وقالت المصادر إن عقوبة رونالدو ستكون «على الأرجح» الإيقاف لمدة شهر، مع تخفيضها إلى 15 يوماً، تقديراً لإنجازاته مع المنتخب البرتغالي على مدار سنوات طويلة.

وأضافت أنه من شبه المؤكد استدعاء رونالدو لمعسكر منتخب البرتغال القادم في نوفمبر، حال إقرار هذه العقوبة رسمياً، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان سيقبل الدعوة أم لا.

وأوضحت المصادر أن الاتحاد البرتغالي سيعلن عقوبة رونالدو خلال أسبوع، مع ترجيحات بصدورها يوم (الجمعة).

عقوبة مغادرة معسكر البرتغال

وتنص لوائح الاتحاد البرتغالي لكرة القدم على أن أي لاعب يتخلف عن الحضور أو يغادر معسكر المنتخب خلال فترة أداء الواجب الدولي، يواجه الإيقاف لمدة تتراوح بين شهر و6 أشهر، إلى جانب غرامة مالية.

أرقام استثنائية

وسجل رونالدو 146 هدفاً في 234 مباراة مع منتخب البرتغال، وكلاهما رقمان قياسيان عالميان للرجال، وساعد «برازيل أوروبا» في الفوز ببطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية (مرتين).