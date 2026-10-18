نائب أمير الشرقية يستقبل الفائزين بجائزة «أداء الصحة» لعام 2026

استقبل نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتب ديوان الإمارة (الأحد)، مدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية الأستاذ علوان بن صالح الشمراني، بمناسبة تحقيق مستشفى جونز هوبكنز أرامكو بالظهران، ومستشفى المواساة بالجبيل، جائزة «أداء الصحة» لعام 2026 على المستوى الوطني.

ونوه نائب أمير الشرقية بما تحققه المنشآت الصحية في المنطقة من إنجازات تعكس تطور مستوى الخدمات الصحية وكفاءة الأداء، مؤكداً أن هذه الإنجازات تأتي امتداداً لما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة، وحرصها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، مهنئاً المنشأتين الصحيتين بهذا الإنجاز.



وقدم الشمراني لنائب أمير المنطقة الشرقية عرضاً عن الإنجاز، حيث حقق مستشفى جونز هوبكنز أرامكو بالظهران المركز الأول في مسار التميز في تعزيز الصحة العامة والوقاية، ضمن فئة الفحص المبكر للأمراض المزمنة، فيما حقق مستشفى المواساة بالجبيل المركز الثالث في مسار كفاءة الخدمات، ضمن جائزة «أداء الصحة» لعام 2026، في إنجاز يجسد جهود المنشآت الصحية في تعزيز جودة الخدمات الصحية والارتقاء بكفاءة الأداء، بما يتماشى مع مستهدفات القطاع الصحي.ورفع الشمراني الشكر لنائب أمير المنطقة الشرقية على دعمه واهتمامه، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بمستوى أدائها، بما يلبي تطلعات المستفيدين ويواكب مستهدفات القطاع الصحي.