يحسم مدرب الاتحاد ينز فيسينغ قراره الفني بشأن اللاعبين الأجانب الثمانية الذين سيتواجدون ضمن قائمة الفريق في مواجهة الاتفاق (الثلاثاء) القادم الساعة 9:00 مساء، على ملعب نادي الاتفاق بالدمام، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، إذ سيختتم العميد تحضيراته الفنية غدا (الإثنين) من خلال مناورة كروية سيعتمد من خلالها العناصر الأساسية التي سيخوض بها اللقاء المرتقب.



وحرص المدرب فيسينغ على معالجة الأخطاء الفنية في خطوط الفريق الاتحادي قبل مواجهة الاتفاق القادمة، والعمل على تحقيق فريقه للفوز وحصد النقاط الثلاث، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري في الموسم الجاري.



هذا ويواجه اللاعب ديون لوبي خطر الإيقاف في حال حصوله على الإنذار الرابع في لقاء الاتفاق القادم، إذ سيستضيف الفريق الاتحادي نظيره الدرعي (الجمعة) القادم، الساعة 6:30 مساء، ملعب الإنماء بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري روشن.