تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط سيدة تحمل الجنسية النيجيرية، على خلفية اتهامها بالاعتداء على ابنة الفنان محمد محمود عبدالعزيز أثناء وجودها داخل إحدى مناطق ألعاب الأطفال بمول شهير في مدينة الشيخ زايد.

وجاءت التحركات الأمنية عقب تلقي بلاغ يفيد بتعرُّض ابنة الفنان محمد عبدالعزيز للاعتداء داخل الملاهي، حيث باشرت الجهات المختصة أعمال التحري والفحص لكشف ملابسات الواقعة وتحديد هوية المشكو في حقها.

وأسفرت التحريات عن تحديد المتهمة وضبطها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.

وتواصل جهات التحقيق فحص تفاصيل الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية وفق الأنظمة المتبعة.