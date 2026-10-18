نبَّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة الباحة تستمر، بمشيئة الله تعالى، حتى يوم الأربعاء القادم، وتشمل مدينة الباحة ومحافظات القرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والمخواة وقلوة والحجرة وغامد الزناد، إضافة إلى الأجزاء المجاورة.

ودعا المركز إلى متابعة التحديثات الجوية والتنبيهات الصادرة بشأن الحالة المطرية، في حين حثّ الدفاع المدني الجميع على التقيد بإرشادات السلامة واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة خلال فترة هطول الأمطار.

وأكد الدفاع المدني أهمية توخي الحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات، مع استمرار التقلبات الجوية المتوقعة على المنطقة خلال الأيام المقبلة.