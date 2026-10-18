تواصل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في 107 مواقع بمختلف مناطق السعودية، ضمن مبادرة (نأتي إليك) المخصصة لخدمة الجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة (موجودين) الهادفة إلى خدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وشملت مواقع الخدمة، خلال الأسبوع الجاري، عددًا من الجهات التعليمية والحكومية والخدمية في مناطق القصيم والرياض والباحة وعسير وحائل ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية والجوف وتبوك ونجران والمدينة المنورة والحدود الشمالية وجازان؛ وذلك وفق جدول ميداني يستهدف تسهيل وصول الخدمات إلى المستفيدين والمستفيدات في مواقعهم.

وتوفر الوحدات المتنقلة حزمة من خدمات السجل المدني؛ من أبرزها إصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وإصدار بدل تالف، بما يسهم في رفع مستوى الاستفادة من الخدمات وتيسير إنجاز الإجراءات للمواطنين والمواطنات.

وتُعد الوحدات المتنقلة إحدى أبرز وسائل تقديم الخدمات الميدانية في وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، لما توفره من مرونة في الوصول إلى المستفيدين، خاصة في المواقع البعيدة، بما يختصر الوقت والجهد ويعزز جودة الخدمات المقدمة.