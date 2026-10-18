أظهرت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي (الأحد)، أن العملة الكورية الجنوبية «الوون» اكتسبت قوة أمام الدولار في ظل ارتفاع المعروض من الدولار بسبب انتعاش الصادرات.



وسجلت عملة «الوون» متوسط 1342.6 وون مقابل الدولار خلال أول 12 جلسة تداول في أكتوبر الجاري، فيما يعد أدنى مستوى منذ سبتمبر 2024، عندما بلغ متوسط سعر صرف الوون أمام الدولار 1332.8 وون، وفقاً لبيانات نظام الإحصاء الاقتصادي بالبنك المركزي الكوري.



وارتفع متوسط سعر الصرف الشهري إلى 1492.5 وون في مارس الماضي في أعقاب اندلاع الحرب بالشرق الأوسط، وسجل 1528 وون في يونيو الماضي في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».



واكتسبت العملة الكورية الجنوبية قوة منذ ذلك الحين، في ظل بيع المصدرين دولارات في السوق، حيث انخفض متوسط سعر الصرف الشهري إلى 1488.9 وون في شهر يوليو الماضي، و1404.4 وون في أغسطس الماضي، و1358.8 وون في سبتمبر الماضي.



وقال الخبراء إن الفائض التجاري بكوريا الجنوبية ووفرة عملة الدولار الأمريكي دعما ارتفاع قيمة الوون.



وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية إلى 3.3% خلال عام 2026، وأرجع ذلك إلى قوة صادرات أشباه الموصلات التي خففت من تأثير الحرب بالشرق الأوسط.