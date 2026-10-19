أشعلت شائعات انضمام ميغان ماركل إلى الموسم الثالث من مسلسل (The Gentlemen) موجة من الجدل، بعدما اتهم مقربون من دوقة ساسكس منصة (نتفليكس) باستغلال اسمها لإثارة الاهتمام بالعمل والترويج له، رغم عدم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن مشاركتها.

وجاءت هذه الاتهامات عقب انتشار تقارير تحدثت عن احتمال ظهور ميغان ماركل في الموسم الجديد من المسلسل الذي يحمل بصمة المخرج البريطاني غاي ريتشي، ما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين وأعاد اسمها إلى واجهة الأخبار الفنية.

وربطت بعض التقارير بين هذه التكهنات وأداء العمل في موسمه الثاني، مشيرة إلى تراجع نسب المشاهدة مقارنة بالموسم الأول، الأمر الذي دفع البعض إلى التساؤل عما إذا كانت الأنباء المتداولة جاءت في إطار تعزيز الاهتمام الجماهيري بالمسلسل.

وبحسب المعلومات المتداولة، أجرت ميغان بالفعل محادثات أولية بشأن إمكانية المشاركة في العمل، إلا أن تلك المناقشات لم تتجاوز مراحلها التمهيدية، ولم تسفر عن أي اتفاق نهائي أو إعلان رسمي يؤكد انضمامها إلى فريق التمثيل.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن غاي ريتشي لم يُبدِ حماسًا للفكرة، بل حسم موقفه الرافض لمشاركة دوقة ساسكس، ما وضع حدًا للتكهنات التي صاحبت المشروع خلال الفترة الماضية.

ويتزامن الجدل مع تزايد الأنباء حول إمكانية عودة ميغان ماركل إلى الساحة الفنية بعد سنوات من الابتعاد النسبي عن التمثيل منذ زواجها من الأمير هاري، إلى جانب تقارير تناولت احتمالات إقامتهما مجددًا في المملكة المتحدة.

ورغم استبعاد مشاركتها في (The Gentlemen)، فإن اسم ميغان لا يزال مرتبطًا بعدد من المشاريع الفنية المحتملة؛ من بينها تقارير تحدثت عن عرض مالي ضخم لإعادتها إلى شخصية (رايتشل زين) التي اشتهرت بها في مسلسل (Suits) من خلال ظهور خاص.

كما تتردد أنباء عن مشاركتها بشخصيتها الحقيقية في فيلم جديد يحمل عنوان (Close Personal Friends)، في خطوة قد تمثل عودة تدريجية لها إلى الظهور ضمن أعمال فنية وإعلامية.

ورغم الضجة التي أثارتها القضية، لا توجد حتى الآن معلومات مستقلة تؤكد أن (نتفليكس) تعمدت الترويج للمسلسل عبر تسريب هذه الشائعات، كما لم يُعلن عن أي اتفاق رسمي يثبت مشاركة ميغان ماركل في الموسم الثالث، لتبقى القصة محصورة في نطاق التكهنات والتقارير غير المؤكدة.