أعلنت اللجنة المنظمة لدوري المدارس بدء التسجيل في النسخة السابعة من الدوري للموسم الجديد، خلال الفترة من 18 أكتوبر حتى 12 نوفمبر 2026.



ويُقام الدوري تحت إشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع وزارة التعليم، وبتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية.



ويهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة كرة القدم، واكتشاف المواهب الوطنية في سن مبكرة، وترسيخ قيم العمل الجماعي والانضباط والروح الرياضية، إلى جانب توفير بيئة تنافسية آمنة ومنظمة لتطوير قدرات المشاركين.



ويشهد الموسم الجديد مشاركة 20 ألف فريق مدرسي يخوضون 120 ألف مباراة في 47 مدينة ومحافظة، ضمن منافسات تمتد ستة أشهر، يلعب خلالها كل فريق 12 مباراة، بما يسهم في زيادة فرص اللعب المنتظم ورفع المستوى الفني.



وتشمل المنافسات أربع فئات عمرية للبنين والبنات: تحت 9 أعوام، وتحت 12 عاماً، وتحت 13 عاماً، وتحت 15 عاماً.



ويمر الدوري بأربع مراحل: تبدأ بالبطولة الداخلية على مستوى المدارس، تليها البطولة العامة على مستوى المدن والمحافظات في 6 ديسمبر 2026، ثم بطولة المناطق لفئة تحت 15 عاماً في مايو 2027، وصولاً إلى بطولة المملكة للنخبة في يونيو 2027 بمشاركة الفرق المتأهلة للنهائيات.



وأوضحت اللجنة أن التسجيل يتم عبر الموقع الإلكتروني للدوري من خلال المعلمين ومسؤولي المدارس، داعيةً إلى استكمال الإجراءات قبل إغلاق باب التسجيل في 12 نوفمبر.