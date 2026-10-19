فاز ريال مدريد على ضيفه إشبيلية بأربعة أهداف مقابل هدف مساء (الأحد) ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وسجل رباعية ريال مدريد كل من كليان مبابي هدفين في الدقيقتين (37 و63)، وأردا غولر في الدقيقة (30)، ويان دياموندي (82)، بينما أحرز هدف إشبيلية لاعبه بوينو في الدقيقة (80).



وبهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث، مقابل 14 نقطة لإشبيلية صاحب المركز الخامس.



ويأتي فوز ريال مدريد قبل مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة المقرر في الخامس والعشرين من أكتوبر الجاري بملعب كامب نو لحساب الجولة العاشرة من المسابقة.



ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بالعلامة الكاملة من تسع جولات، يليه أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 22 نقطة، ويأتي ريال بيتيس في المركز الرابع برصيد 19 نقطة.



وفي الجولة ذاتها، فاز أوساسونا على رايسينغ سانتاندير بهدفين دون رد، وسيلتا فيغو على ديبورتيفو ألافيس بهدفين مقابل هدف، كما تغلب ريال سوسييداد على مالقا بخمسة أهداف مقابل هدفين.