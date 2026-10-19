تتجه الأنظار غداً الاثنين إلى ملعب المملكة أرينا، حيث يستضيف الهلال نظيره الحزم في مواجهة بطموحات متناقضة، الهلال يطارد الصدارة، والحزم يبحث عن نتيجة إيجابية أمام أحد أقوى فرق روشن،وسيكون الصراع التكتيكي حاضراً بين الإيطالي سيموني إنزاغي والتونسي جلال قادري.



إنزاغي - السيطرة والكثافة:



يفضل تشكيل 3-5-2 بمرونة عالية بين الخطوط، ويعتمد على السيطرة والبناء من الخلف عبر روبن نيفيز، بهجوم جماعي منظم يهاجم كوحدة ويدافع كوحدة، مع استغلال المساحات عبر التمريرات القصيرة والتحولات السريعة من الأطراف، ما يمنحه كثافة هجومية وضغطاً عكسياً سريعاً لاستعادة الكرة.



قادري - الواقعية والارتداد:



يميل قادري لقراءة المنافس أولاً ثم بناء خطته، معتمداً على الانضباط الدفاعي والتراجع لغلق المساحات بتشكيل 4-2-3-1 أو 4-4-2 دفاعي مزدوج حسب الخصم، ويرتكز على خط دفاعي متماسك وهجمات مرتدة سريعة تستغل أخطاء المنافس،ورغم أن الأفضلية الفنية تميل للهلال، إلا أن حسابات المباراة قد تكسرها واقعية الحزم.



موقف الفريقين:



الفريق ل ف ت خ ل ع +/- نقاط



الهلال



8 7 0 1 26 7 +19 21



الحزم



9 2 3 4 10 13 -3 9