تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم (الإثنين)، وسط توقعات بزيادة إمدادات الوقود الروسي إلى الأسواق العالمية، عقب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إعفاء روسيا من عقوبات ورسوم جمركية. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.06 دولار، أو ما يعادل 0.96%، لتصل إلى 108.80 دولارات للبرميل، بحلول الساعة 01:14 صباحاً بتوقيت السعودية، بعدما سجل الخام عند تسوية تعاملات الجمعة أعلى مستوياته منذ 19 مايو الماضي. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 23 سنتاً، أو بنسبة 0.23%، ليصل إلى 101.18 دولار للبرميل.

توقعات بزيادة الإمدادات الروسية

وجاء انخفاض الأسعار بعدما قرر ترمب إعفاء روسيا من عقوبات ورسوم جمركية، في خطوة قد تتيح زيادة صادرات الوقود الروسي إلى الأسواق العالمية. وتترقب أسواق الطاقة انعكاسات القرار الأمريكي على حجم الإمدادات، وسط توقعات بأن تسهم زيادة الصادرات الروسية في تخفيف الضغوط على المعروض العالمي من الوقود، ما انعكس على حركة الأسعار مع بداية تداولات الأسبوع.

تراجع بعد مكاسب نهاية الأسبوع

وكان خام برنت قد أنهى تعاملات الجمعة عند 109.86 دولارات للبرميل، مسجلاً أعلى مستوى له منذ مايو الماضي، وسط مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية. وتأتي خسائر اليوم بعد ارتفاعات شهدتها أسعار الخام في نهاية الأسبوع الماضي، في وقت تواصل فيه الأسواق تقييم آفاق الإمدادات الروسية والتطورات المؤثرة في توازن العرض والطلب.