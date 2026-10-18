كشف وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستحصل على جزء من إمدادات الديزل التي تضخها روسيا إلى الأسواق العالمية، بموجب اتفاق توصلت إليه موسكو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مؤكداً أهمية الاتفاق في تعزيز أمن الطاقة التركي.

وأوضح بيرقدار، في تصريحات لمحطة «قنال 7» التلفزيونية اليوم(الأحد)، أن روسيا فرضت قيوداً على صادرات الديزل خلال الأشهر القليلة الماضية، نتيجة التحديات التي واجهتها في توفير الإمدادات، قبل التوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأمريكية بشأن صادرات الوقود.



وقال: «توصلت روسيا إلى اتفاق بشأن الديزل مع ترمب، ومن خلال المحادثات التي أجريناها، سنحصل على جزء من هذا الديزل إلى تركيا»، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن الكميات المرتقبة أو موعد بدء الإمدادات.



وتعتمد تركيا على روسيا لتلبية جزء من حاجاتها من الطاقة، إلى جانب إيران وأذربيجان ودول أخرى، فيما تسعى أنقرة إلى تنويع مصادر الإمدادات عبر إبرام اتفاقات جديدة مع الولايات المتحدة وشركاء دوليين، بما يعزز أمن الطاقة ويضمن استقرار الإمدادات.

وأثار الاتفاق بين موسكو وواشنطن انتقادات من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين، إلى جانب عدد من السياسيين الجمهوريين المنتمين إلى حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وفي سياق متصل، أعلن وزير الطاقة التركي أن بلاده تعتزم تشغيل منصة عائمة ثانية لإنتاج الغاز الطبيعي خلال الربع الأول من عام 2028، مشيراً إلى أن دخول المنصة الجديدة حيز التشغيل سيرفع إنتاج تركيا اليومي من الغاز في البحر الأسود إلى 45 مليون متر مكعب، ضمن خطط أنقرة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.