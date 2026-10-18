كشفت دراسة علمية مصرية حديثة، أُعدت لنيل درجة الدكتوراه في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، عن دور صناعة الترفيه في إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية وثقافية في المملكة العربية السعودية، مدفوعة بمستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز الاستثمارات وتوفير الفرص الوظيفية.

وأوضحت الدراسة، التي أعدها الباحث صلاح مهران بعنوان «تأثير صناعة الترفيه على التغيير الاجتماعي ومساهمتها في النمو الاقتصادي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، أن قطاع الترفيه أصبح أحد المحركات الداعمة للتحولات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توسيع الأنشطة الاستثمارية والثقافية، وفتح آفاق جديدة للنمو والتنمية.

وتناولت الدراسة دور الهيئة العامة للترفيه، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، في تطوير صناعة الترفيه بالمملكة، وإسهام المبادرات والفعاليات الترفيهية في تعزيز الحراك الاقتصادي والاجتماعي، ودعم مسارات التحول التي تشهدها المملكة.

التوسع خارج المدن الكبرى

وأوصت الدراسة بالتوسع الإستراتيجي في إنشاء المنشآت وتنظيم الفعاليات الترفيهية بمختلف مناطق المملكة، خصوصاً المدن الأقل استضافة للفعاليات مقارنة بالرياض وجدة، بما يسهم في توزيع العوائد الاقتصادية والاجتماعية للقطاع على نطاق جغرافي أوسع.

وشددت على أهمية تعزيز المحتوى الوطني في البرامج والفعاليات الترفيهية، بما يحافظ على الهوية الثقافية والقيم المجتمعية، إلى جانب تعزيز دور القنوات الرسمية للهيئة العامة للترفيه بوصفها مصدراً للمعلومات المتعلقة بالقطاع.

استثمارات ووظائف جديدة

ودعت الدراسة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في صناعة الترفيه، من خلال توفير حوافز تمويلية للمشاريع الريادية، وتسهيل الإجراءات التنظيمية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خصوصاً في البنية التحتية الترفيهية المستدامة.

وأكدت أهمية توطين الوظائف وتطوير الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريب وتأهيل متخصصة، لتمكين الشباب السعودي من إدارة وتشغيل المشاريع الترفيهية، وتعزيز مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.



وضمت لجنة مناقشة الرسالة والحكم عليها الدكتورة هويدا مصطفى، أستاذة الإعلام ونائب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة منى قدري، عميدة كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور علاء أحمد عبدالعزيز، أستاذ الإحصاء التطبيقي والاقتصاد بالجامعة البريطانية في القاهرة.