أحال نادي برينتفورد الإنجليزي واقعة ركل كرة رغبي من مبنى سكني مرتفع باتجاه ملعبه إلى الشرطة، بعد انتشار مقطع فيديو يوثق الحادثة خلال مواجهة الفريق أمام ليفربول، السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأظهر المقطع شخصاً يركل الكرة من شرفة مرتفعة تتجاوزها حواجز زجاجية، باتجاه ملعب «جي تك كوميونيتي»، قبل أن تصطدم الكرة بسقف المدرج الشرقي. وأظهر مقطع آخر أحد العاملين داخل الملعب وهو يحمل كرة رغبي بعيداً عن أرضية الميدان، ما يشير إلى وصولها إلى داخل الاستاد.



وأصدر برينتفورد بياناً، الاثنين، أكد فيه إحالة الواقعة إلى الشرطة، ومساندة السلطات في التحقيق لتحديد المسؤولين عنها واتخاذ الإجراءات المناسبة، التي قد تصل إلى الملاحقة الجنائية.



وقال النادي في بيانه: «مثل هذا السلوك خطير وقد يتسبب بأضرار جسيمة»، مشدداً على أن سلامة الجماهير والعاملين واللاعبين والحكام خلال أيام المباريات تمثل أولوية قصوى.



وتثير الواقعة مخاوف تتعلق بسلامة الحاضرين في الملعب، خصوصاً أن استاد برينتفورد يقع ضمن منطقة سكنية تحيط بها مبانٍ مرتفعة، تتيح لبعض السكان الإطلالة على أرضية الملعب من شققهم.



ويزيد انتشار المقطع عبر شبكات التواصل الاجتماعي من المخاوف بشأن تكرار تصرفات مماثلة، قد يندفع مرتكبوها إلى تقليدها سعياً وراء الانتشار، بما يعرّض الموجودين داخل الاستاد لخطر الإصابة.



ولم تتضمن المعلومات المنشورة تأكيداً رسمياً بشأن تحديد هوية الشخص الظاهر في المقطع أو توجيه اتهام إليه، كما لم تتضح ملابسات وصول الكرة إلى أرضية الملعب على نحو قاطع، أو ما إذا كانت قد تسببت في إصابة أحد.



وجاءت الحادثة خلال مباراة انتهت بفوز ليفربول على برينتفورد بنتيجة 2-1، بعدما نجح الفريق الزائر في قلب تأخره إلى انتصار، في مواجهة شهدت أيضاً حالتي طرد في صفوف أصحاب الأرض.