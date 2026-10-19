أعلنت شركة «أرادَ»، إحدى أسرع شركات التطوير العقاري نمواً في العالم، إطلاق «أرادَ السعودية»، كشركة تطوير عقاري جديدة تتولى تطوير مجتمعات واسعة النطاق في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع «إكستوبيا»، المتخصصة في تطوير المجتمعات والوجهات المتعددة الاستخدامات.

وعينت «أرادَ السعودية» محمد الضبعان، رئيس مجلس إدارة «إكستوبيا»، رئيساً لمجلس إدارتها، بما يعكس أهمية الشراكة المحلية في تأسيس أعمال الشركة وخططهاالتوسعية في المملكة.

وتتيح الشراكة لـ«أرادَ السعودية» الوصول إلى محفظة أراضٍ تمتد على مساحة 10 ملايين متر مربع، بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار ريال، وتشمل مواقع استراتيجية في الرياض وجدة ومكة المكرمة، بما يوفر قاعدة واسعة لتطوير مشروعات ومجتمعات جديدة في عدد من أهم الأسواق العقارية بالمملكة.

ويأتي إطلاق «أرادَ السعودية» ضمن التوسع العالمي المتسارع لـ«أرادَ»، التي تبلغ قيمة محفظة مشروعاتها قيد التطوير نحو 189 مليار ريال في خمسة أسواق، وتضم أكثر من 70 ألف وحدة سكنية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وسوريا وأستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة، فيما أنجزت الشركة حتى الآن نحو 17 ألف وحدة سكنية.

وقال رئيس مجلس إدارة «أرادَ السعودية» محمد الضبعان بهذه المناسبة: «يمثل إطلاق»أرادَ السعودية«بداية حضور طويل الأمد في المملكة، مستنداً إلى مجموعة من المواقع الاستراتيجية التي تمنحنا القدرة على تطوير مجتمعات متكاملة على نطاق واسع في عدد من مدن المملكة، ونرى أن سوق الإسكان السعودي يمتلك فرصاً قوية للنمو خلال السنوات المقبلة، ونفخر بأن يكون لنا مساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في قطاع الإسكان».

وأضاف: «تجمع هذه الشراكة بين خبرة «أرادَ» العالمية في تطوير المجتمعات المتكاملة، ومعرفة «إكستوبيا» العميقة بالسوق المحلية، بما يؤسس لشركة قادرة على تطوير مشروعات نوعية وبناء حضور مستدام في المملكة على المدى الطويل».

وكشفت «أرادَ السعودية» عن أول مشروعاتها، وهو مخطط سكني متكامل بقيمة 14 مليار ريال في حي الرمال شمال شرق الرياض، ويُعَد من أكبر مشروعات التطوير العقاري الخاصة التي أُعلن عنها في العاصمة خلال الأعوام الأخيرة.

ويمتد المشروع على مساحة تقارب 2.5 مليون متر مربع، ويضم نحو 3500 فيلا ومنزل تاون هاوس، تحيط بها 100 ألف شجرة، بجانب مدرسة ومرافق تجارية ومركز مجتمعي ومرافق رياضية، بما يدعم توفير احتياجات السكان اليومية ضمن مجتمع متكامل.

وستعمل «أرادَ السعودية» بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة على تطوير المخطط العام للمشروع بما يتوافق مع مستهدفات الإسكان في المملكة وأولويات التنمية الوطنية، وسيتم تمويل مشروع حي الرمال من خلال هيكل استثماري خاضع لتنظيم هيئة السوق المالية تديره شركة مالية مرخصة، على أن تبدأ المبيعات والأعمال الإنشائية خلال عام 2027.

ويدعم المشروع مستهدفات برنامج جودة الحياة، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030، الرامي إلى تعزيز مكانة المدن السعودية ضمن أفضل المدن ملاءمةً للعيش عالمياً، وفي الرياض، تسهم الهيئة الملكية لمدينة الرياض في تحقيق هذه المستهدفات من خلال برنامج «الرياض الخضراء»، الذي يستهدف زراعة 7.5 مليون شجرة في أنحاء العاصمة، ورفع نصيب الفرد من المساحات الخضراء من 1.7 متر مربع إلى 28 متراً مربعاً بحلول عام 2030.

نبذة عن «أرادَ السعودية»

تأسست «أرادَ السعودية» كشركة تطوير عقاري بالشراكة الاستراتيجية بين «أرادَ» و«إكستوبيا»، بهدف تطوير مجتمعات واسعة النطاق في عدد من المواقع الرئيسية بالمملكة، وبناء حضور طويل الأمد في السوق السعودية.

ويجمع نموذج الشركة بين خبرة «أرادَ» في تطوير المجتمعات المتكاملة، والمعرفة المحلية لـ«إكستوبيا» وخبرتها في تطوير منصات الأعمال المرتبطة بأسلوب الحياة، بما يدعم بناء محفظة متنوعة من المشروعات والوجهات في المملكة.

وتعد «أرادَ» إحدى أسرع شركات التطوير الرئيسي نمواً في العالم، وقد تأسست بهدف تطوير مساحات يرتبط بها الناس وتسهم في تمكينهم من عيش حياة أكثر صحة وسعادة ومعنى.

وتغطي أعمال المجموعة منظومة متكاملة تشمل التطوير العقاري، والتجزئة، والتعليم، والرعاية الصحية، واللياقة البدنية، والعافية، والصناعة، والضيافة، والاستثمار وإدارة الأصول.

وتبلغ قيمة محفظة مشروعات «أرادَ» نحو 189 مليار ريال، وتضم أكثر من 70 ألف منزل وحدة سكنية في المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وأستراليا ودولة الإمارات العربية المتحدة وسوريا، فيما أنجزت الشركة حتى الآن نحو 17 ألف منزل وحدة سكنية.

أما «إكستوبيا»، فهي منصة أعمال تركز على تطوير المجتمعات، وتتخذ من مدينة جدة مقراً لها، وتعمل على تحديد الاحتياجات والفجوات في الحياة اليومية، ثم تأسيس الشركات التي تقدم حلولاً لها ودعمها وتنمية أعمالها.

وتضم محفظة «إكستوبيا»، كلاً من «تروفي»، وهي منصة للأطعمة والمشروبات تضم أكثر من 35 علامة تجارية، و«بي فت»، إحدى العلامات الإقليمية في قطاع اللياقة البدنية، و«بيوند» المتخصصة في إدارة الوجهات وتفعيلها، بجانب منصة التطوير «محيا»، التي تستعد لافتتاح أولى وجهاتها الرئيسية «سوهو» على كورنيش جدة بنهاية عام 2026.