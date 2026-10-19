في جولة سبقت ظهورهم على أرضية ملعبهم الجديد، زار لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية ملعب أرامكو في مدينة الخبر، ووقفوا على تفاصيل المنشأة التي تستعد لاحتضان مباريات الفريق خلال المرحلة القادمة، في خطوة تقرّبهم من ملعب يتسع لنحو 47 ألف متفرج.

وتجوّل اللاعبون، برفقة الجهازين الفني والإداري ومسؤولي النادي، في أرجاء الملعب، واطّلعوا على أرضية الميدان والمدرجات وغرف اللاعبين والمرافق المساندة، وتعرّفوا على التجهيزات والخدمات التي سترافق وجودهم في المنشأة الجديدة، التي يُنتظر أن تشكّل وجهة لجماهير القادسية ومنافساته على أرضه.

وكان في استقبال الوفد نبيل الجامع، النائب التنفيذي للرئيس للموارد البشرية والخدمات المساندة في أرامكو السعودية، بحضور فهد الضبيب، رئيس مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، ومحمد الثميري، نائب رئيس مجلس الإدارة، وماثيو، الرئيس التنفيذي للشركة.

وضم الوفد رامي التركي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي القادسية وعضو مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، وعبدالله الراشد، عضو مجلس إدارة شركة نادي القادسية، وجيمس بيسجروف، الرئيس التنفيذي لشركة نادي القادسية وعضو مجلس إدارة شركة ملعب أرامكو، إلى جانب لاعبي الفريق الأول والجهازين الفني والإداري.

وخلال الجولة، تعرّف اللاعبون على ملامح الملعب الذي يستلهم تصميمه المعماري من الدوامات المائية على سواحل الخبر، ويجمع بين الهوية الساحلية للمدينة والتجهيزات الرياضية الحديثة. وتبلغ سعته نحو 47 ألف مقعد، فيما يمتد المخطط العام للمشروع على مساحة تقارب 800 ألف متر مربع، ويضم مرافق رياضية وترفيهية ومناطق للمشجعين.

وتكتسب الزيارة أهميتها من اقتراب انتقال القادسية إلى خوض مبارياته في الملعب، إذ أتاحت للاعبين التعرّف عن قرب على مرافقهم الجديدة قبل استقبال المنافسين والجماهير، في وقت يستعد فيه الملعب لاحتضان استحقاقات رياضية كبرى، من بينها كأس آسيا 2027 وكأس العالم 2034 ضمن خطط الاستضافة السعودية.

وبين أرضية الميدان التي سيتنافس عليها اللاعبون والمدرجات التي تنتظر حضور الجماهير، تمثّل الجولة محطة تعارف أولى بين القادسية وملعبه الجديد، قبل أن تنتقل العلاقة من جولة استكشافية إلى مباريات تُكتب تفاصيلها داخل المستطيل الأخضر.